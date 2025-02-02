"Побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина": експертка з євроінтеграції Голуб про пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни

Таку думку висловила експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб в етері Еспресо.

"Готує Європейський Союз ще один черговий санкційний пакет, який хочуть ухвалити, і вже почати, власне, реалізовувати до третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зазвичай це вже усталена практика і доволі сумна, до речі, практика, що пропозиції, точніше, перший проєкт санкційного пакету, він містить достатньо сміливі, достатньо рішучі пропозиції. В тому числі і по відключенню російської банків, в тому числі і по тіньовому флоту, в тому числі певні перехідні періоди стосовно алюмінію й інших торгівельних позицій, які все ще лишаються на ринку Європейського Союзу", - зауважила вона.

За словами Марії Голуб, після серії обговорень майже всі санкційні пакети видозмінюються. Це пов’язано із блокування деяких питань країнами-членами ЄС.

"Тут не тільки Угорщина, дуже багато бачили, що і Словаччина свого часу, навіть Австрія свого часу дуже багато питань блокувала. Швидше за все цього не уникнемо. Наприклад, Орбан зажадав консультацій з президентом Трампом стосовно санкційних пакетів. Тому побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина. По-перше, Європейський Союз досить серйозно хоче в тому числі розширити санкційний вплив на треті країни, які допомагають Російській Федерації уникнути санкцій. І от, наприклад, в цьому випадку хочуть туди включити і Туреччину в цей раз, зокрема через те, що вона допомагає російським банкам, які вже відключені від системи SWIFT, підтримувати, власне, російську мережу і таким чином обходити санкції", - розповіла експертка.

Вона нагадала, що Європейський Союз продовжив торгівельні санкції проти Росії ще на пів року, але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "сказав, що на наступні пів року точно треба буде ще раз це все обговорювати, бо такі важкі економічні санкції проти Російської Федерації не є в інтересах Угорщини".

"Але ми розуміємо, що Орбан апелює лише до одного питання. Це до питання транзиту газу. От ніяк не хоче пан Орбан і пан Фіцо разом з ним сходити з оцієї російської газової голки. Проти чого, власне, весь інший Європейський Союз і виступає", - додала Марія Голуб.