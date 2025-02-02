"Побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина": експертка з євроінтеграції Голуб про пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни
Перший проєкт пакету санкцій зазвичай містить досить сміливі пропозиції, але після серії обговорень вони трохи вихолощуються
Таку думку висловила експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб в етері Еспресо.
"Готує Європейський Союз ще один черговий санкційний пакет, який хочуть ухвалити, і вже почати, власне, реалізовувати до третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зазвичай це вже усталена практика і доволі сумна, до речі, практика, що пропозиції, точніше, перший проєкт санкційного пакету, він містить достатньо сміливі, достатньо рішучі пропозиції. В тому числі і по відключенню російської банків, в тому числі і по тіньовому флоту, в тому числі певні перехідні періоди стосовно алюмінію й інших торгівельних позицій, які все ще лишаються на ринку Європейського Союзу", - зауважила вона.
За словами Марії Голуб, після серії обговорень майже всі санкційні пакети видозмінюються. Це пов’язано із блокування деяких питань країнами-членами ЄС.
"Тут не тільки Угорщина, дуже багато бачили, що і Словаччина свого часу, навіть Австрія свого часу дуже багато питань блокувала. Швидше за все цього не уникнемо. Наприклад, Орбан зажадав консультацій з президентом Трампом стосовно санкційних пакетів. Тому побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина. По-перше, Європейський Союз досить серйозно хоче в тому числі розширити санкційний вплив на треті країни, які допомагають Російській Федерації уникнути санкцій. І от, наприклад, в цьому випадку хочуть туди включити і Туреччину в цей раз, зокрема через те, що вона допомагає російським банкам, які вже відключені від системи SWIFT, підтримувати, власне, російську мережу і таким чином обходити санкції", - розповіла експертка.
Вона нагадала, що Європейський Союз продовжив торгівельні санкції проти Росії ще на пів року, але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "сказав, що на наступні пів року точно треба буде ще раз це все обговорювати, бо такі важкі економічні санкції проти Російської Федерації не є в інтересах Угорщини".
"Але ми розуміємо, що Орбан апелює лише до одного питання. Це до питання транзиту газу. От ніяк не хоче пан Орбан і пан Фіцо разом з ним сходити з оцієї російської газової голки. Проти чого, власне, весь інший Європейський Союз і виступає", - додала Марія Голуб.
- 11 січня повідомлялось, що 14 січня Європейська комісія має розпочати консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
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