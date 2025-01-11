ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
Наступного вівторка, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні
Про це повідомляє RMF FM з посиланням на слова європейських дипломатів.
У рамках консультацій посли країн ЄС висловлять свої пропозиції та занепокоєння щодо нових санкцій. Очікується, що Єврокомісія ухвалить пакет обмежень тільки після отримання одностайної підтримки від усіх країн-членів блоку.
Журналістка RMF FM, Катажина Шиманська-Борґінон, зазначила, що новий пакет санкцій, ймовірно, буде ухвалений наприкінці січня або на початку лютого.
Польща, як головуюча країна, має намір організувати порядок денний зустрічей і підтримати ЄК у пошуку компромісних рішень. Проблемою в ухваленні нового пакету, безумовно, будуть Словаччина та Угорщина.
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У виданні підкреслили, що переговори будуть непростими, оскільки останній, 15-й пакет, досить несподівано прийнятий в середині грудня під угорським головуванням, вже був "дуже слабким", зосереджений, серед іншого, на боротьбі з обходом санкцій, нанесенні удару по так званому російському тіньовому флоту і внесенні більшої кількості осіб до так званого чорного списку.
Крім того, європейські дипломати вважають, що певна "стеля" у прийнятті рішень щодо санкцій вже досягнута. Тому ЄС також розглядає, серед іншого, обмеження, які матимуть такий самий ефект, як і санкції, але не вимагатимуть одностайності, наприклад, підвищення тарифів на певні агропродовольчі товари з Росії та Білорусі.
Польща, разом зі скандинавськими та балтійськими країнами, вже представила конкретні пропозиції. Серед основних вимог — заборона на імпорт російського газу та скрапленого природного газу (СПГ), а також розширення санкцій на старі судна, які нелегально транспортують російську нафту.
- 1 січня Польща прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС. Її ключовим пріоритетом стало посилення безпеки Європи в усіх вимірах.
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