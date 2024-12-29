Під час головування в ЄС Польща підтримуватиме Україну, але не варто переоцінювати очікування, - редакторка "Українського Альманаху" Попович
Редакторка щорічника "Український Альманах" (видання Об'єднання українців у Польщі) Ольга Попович вважає, що під час головування Польщі в ЄС країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії та наданні Україні далекобійної зброї
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
" Взагалі, Польща демонструє свою підтримку України, попри ці суперечності з Україною на історичну тематику, попри економічні суперечності, які були, особливо в 2023 році. Однак Польща розуміє загрозу Росії, загрозу, яку Росія несе не тільки для України, а для всього регіону, і може нести, зокрема, і для Польщі, якщо б Україна не витримала цієї війни. Тож Польща головуючи в ЄС, як на мене, буде робити все, аби, наприклад, розширювати санкції для Росії, на відміну від Угорщини. Очевидно також, що Польща буде лобіювати питання постачання Україні далекобійної зброї, про це заявляють польські політики, про це казав прем’єр Дональд Туск, і, думаю, що ці заяви будуть втілені у практичні дії Польщі", - сказала вона.
Водночас Ольга Попович вважає, що під час головування Польщі в Євросоюзі питання вступу України до ЄС не буде основним.
"Бо якраз на міжнародній арені Польща цілком від початку повномасштабної війни, та зрештою, від 2014 року на міжнародній арені постійно підтримує Україну. Тож наші очікування більш позитивні, якщо порівнювати з тим, коли головувала Угорщина. Але теж не варто переоцінювати наші очікування. Бо Зеленський заявляє, що очікуватиме від Польщі в головуванні чітких сигналів і фактично прийняття України до ЄС. Я думаю, що якраз це питання не буде настільки гальмуватися, і якраз це питання не буде основним під час головування Польщі в ЄС", - зазначила вона.
- 24 жовтня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться у січні, "ключовим фокусом" буде розширення блоку.
- 26 листопада повідомлялось, що під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу Україна очікує на відкриття переговорів щодо перших двох розділів про членство в ЄС, а також на затвердження 15-го пакету санкцій проти РФ.
- 13 грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що Варшава під час головування в Раді ЄС прагне використати всі заморожені російські активи на користь України, а також працювати над "темпами" розширення блоку на схід і південь.
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