Під час головування в ЄС Польща підтримуватиме Україну, але не варто переоцінювати очікування, - редакторка "Українського Альманаху" Попович

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

" Взагалі, Польща демонструє свою підтримку України, попри ці суперечності з Україною на історичну тематику, попри економічні суперечності, які були, особливо в 2023 році. Однак Польща розуміє загрозу Росії, загрозу, яку Росія несе не тільки для України, а для всього регіону, і може нести, зокрема, і для Польщі, якщо б Україна не витримала цієї війни. Тож Польща головуючи в ЄС, як на мене, буде робити все, аби, наприклад, розширювати санкції для Росії, на відміну від Угорщини. Очевидно також, що Польща буде лобіювати питання постачання Україні далекобійної зброї, про це заявляють польські політики, про це казав прем’єр Дональд Туск, і, думаю, що ці заяви будуть втілені у практичні дії Польщі", - сказала вона.

Водночас Ольга Попович вважає, що під час головування Польщі в Євросоюзі питання вступу України до ЄС не буде основним.

"Бо якраз на міжнародній арені Польща цілком від початку повномасштабної війни, та зрештою, від 2014 року на міжнародній арені постійно підтримує Україну. Тож наші очікування більш позитивні, якщо порівнювати з тим, коли головувала Угорщина. Але теж не варто переоцінювати наші очікування. Бо Зеленський заявляє, що очікуватиме від Польщі в головуванні чітких сигналів і фактично прийняття України до ЄС. Я думаю, що якраз це питання не буде настільки гальмуватися, і якраз це питання не буде основним під час головування Польщі в ЄС", - зазначила вона.