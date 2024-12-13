Повне використання активів РФ для України й розширення ЄС на схід: Сікорський про майбутнє головування Польщі в Євросоюзі
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що Варшава під час головування в Раді ЄС прагне використати всі заморожені російські активи на користь України, а також працювати над "темпами" розширення блоку на схід і південь
Про це повідомляє PAP.
Сікорський запевнив, що Польща під час головування в ЄС з 1 січня подбає про "темпи та якість" розширення Європейського Союзу на схід і південь: як у частині Україні, так і частині Молдови й Західних Балкан.
"Ми будемо підтримувати проєвропейські прагнення грузинського народу. Ми хочемо, щоб ЄС і Туреччина зробили конкретні кроки до зближення", - додав він.
Також Варшава має на меті використати всі заморожені російські активи для підтримки Києва.
"Ми будемо шукати підтримки держав-членів для повного використання заморожених активів Центрального банку Росії на підтримку України. Ми не допустимо повернення до business as usual з Росією та Білоруссю до припинення агресії", - заявив Сікорський.
Серед цілей Польщі під час головування в ЄС - підтримка будівництва оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит".
"Безпека, Європо!"
Сікорський акцентував, що майбутнє головування Польщі в Раді ЄС відбувається в надзвичайно складній міжнародній ситуації.
"Україна, раптово зростає геополітична напруженість, криза на Близькому Сході. Тому очевидно, що девізом нашого головування є "Безпека, Європо!" - пояснив міністр.
Він підкреслив, що Польща буде зосереджена на максимізації підтримки Києва, збереженні нинішньої політики щодо РФ та Білорусі, а також зміцненні безпеки й стійкості ЄС.
"Метою головування буде посилення санкцій ЄС проти агресорів: Росії та Білорусі, а також боротьба з їх обходом", - додав Сікорський.
Зміцнення позиції Польщі у ЄС
Водночас очільник польського дипломатичного відомства розповів, що його держава хоче використати своє головування, аби зміцнити свої позиції як однієї з 5 найважливіших країн Євросоюзу.
За словами Сікорського, Варшава планує 42 неформальні зустрічі. Серед таких - неформальне засідання Ради глав МЗС за участю міністрів закордонних справ та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
- 26 листопада повідомлялось, що під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу Україна очікує на відкриття переговорів щодо перших двох розділів про членство в ЄС, а також на затвердження 15-го пакету санкцій проти РФ.
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