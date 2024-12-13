Повне використання активів РФ для України й розширення ЄС на схід: Сікорський про майбутнє головування Польщі в Євросоюзі

Про це повідомляє PAP.

Сікорський запевнив, що Польща під час головування в ЄС з 1 січня подбає про "темпи та якість" розширення Європейського Союзу на схід і південь: як у частині Україні, так і частині Молдови й Західних Балкан.

"Ми будемо підтримувати проєвропейські прагнення грузинського народу. Ми хочемо, щоб ЄС і Туреччина зробили конкретні кроки до зближення", - додав він.

Також Варшава має на меті використати всі заморожені російські активи для підтримки Києва.

"Ми будемо шукати підтримки держав-членів для повного використання заморожених активів Центрального банку Росії на підтримку України. Ми не допустимо повернення до business as usual з Росією та Білоруссю до припинення агресії", - заявив Сікорський.

Серед цілей Польщі під час головування в ЄС - підтримка будівництва оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит".

"Безпека, Європо!"

Сікорський акцентував, що майбутнє головування Польщі в Раді ЄС відбувається в надзвичайно складній міжнародній ситуації.

"Україна, раптово зростає геополітична напруженість, криза на Близькому Сході. Тому очевидно, що девізом нашого головування є "Безпека, Європо!" - пояснив міністр.

Він підкреслив, що Польща буде зосереджена на максимізації підтримки Києва, збереженні нинішньої політики щодо РФ та Білорусі, а також зміцненні безпеки й стійкості ЄС.

"Метою головування буде посилення санкцій ЄС проти агресорів: Росії та Білорусі, а також боротьба з їх обходом", - додав Сікорський.

Зміцнення позиції Польщі у ЄС

Водночас очільник польського дипломатичного відомства розповів, що його держава хоче використати своє головування, аби зміцнити свої позиції як однієї з 5 найважливіших країн Євросоюзу.

За словами Сікорського, Варшава планує 42 неформальні зустрічі. Серед таких - неформальне засідання Ради глав МЗС за участю міністрів закордонних справ та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.