Україна під час головування Польщі очікує на відкриття перших двох розділів про членство в ЄС, - Сибіга

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві, передає Укрінформ.

Глава українського МЗС зауважив, що Київ розраховує на підтримку головування Республіки Польща стосовно швидкого відкриття переговорного процесу Україна-ЄС.

"Ми очікуємо на швидке відкриття першого і другого кластерів (базові положення і внутрішній ринок) на початку Польського головування", - заявив Сибіга.

Також міністр додав, що Україна також очікує на затвердження 16-го пакету санкцій проти Росії. Сибіга акцентував, що для його держави є "неприйнятною ситуація", коли європейські країни видають росіянам сотні шенгенських віз.