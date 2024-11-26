Україна під час головування Польщі очікує на відкриття перших двох розділів про членство в ЄС, - Сибіга
Під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу Україна очікує на відкриття переговорів щодо перших двох розділів про членство в ЄС, а також на затвердження 15-го пакету санкцій проти РФ
Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві, передає Укрінформ.
Глава українського МЗС зауважив, що Київ розраховує на підтримку головування Республіки Польща стосовно швидкого відкриття переговорного процесу Україна-ЄС.
"Ми очікуємо на швидке відкриття першого і другого кластерів (базові положення і внутрішній ринок) на початку Польського головування", - заявив Сибіга.
Також міністр додав, що Україна також очікує на затвердження 16-го пакету санкцій проти Росії. Сибіга акцентував, що для його держави є "неприйнятною ситуація", коли європейські країни видають росіянам сотні шенгенських віз.
- 24 жовтня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться у січні, "ключовим фокусом" буде розширення блоку.
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