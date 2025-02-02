Влада РФ на Курщині визнала проблему мародерства серед населення: патрулюватимуть вулиці

Про це інформує The Moscow Times.

За словами очільника Курської області Олександра Хінштейна, для контролю ситуації залучать військову поліцію та регіональне управління МВС, які патрулюватимуть території Коренівського, Глушківського та Великосолдатського районів, зокрема вночі.

"Сподіваюся, що це знизить градус бажання у тих, хто хоче нажитися на чужій біді", - зауважив Хінштейн.

У виданні зазначили, що мародерство у прикордонних районах почало активно проявлятися після евакуації місцевих жителів через бойові дії.

Як стверджують свідки, грабіжники, серед яких були російські військові, крали автомобілі та вбивали домашніх тварин, що охороняли власність.

Жителі зверталися до президента Володимира Путіна та міноборони з проханням вжити заходів, однак їхні звернення не мали ефекту.

Місцева адміністрація раніше ігнорувала численні свідчення мародерства, звинувачуючи у цьому "інформаційні вкиди" супротивника.

Так, протягом літа були зафіксовані кілька випадків мародерства, серед яких розграбування магазину "Мегафон" російськими військовими. Хоча злочинців вдалося виявити і затримати, більшість ситуацій залишалася без належної реакції.

У січні 2025 року були оголошені перші вироки у справах, пов'язаних із мародерством. Один із них стосувався військовослужбовця Станіслава Лопатіна. Інший судовий процес - військовослужбовця Микити Соболєва, який також отримав вирок за мародерство.