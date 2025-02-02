Грецька влада рекомендувала закрити школи на острові Санторіні через посилення сейсмічної активності

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство цивільного захисту повідомило, що у п’ятницю та суботу в районі між вулканічним островом Санторіні та Аморгосом було зафіксовано серію підземних поштовхів магнітудою до 4,3 бала.

Там зазначили, що активність не пов'язана із вулканічною діяльністю і відступає, втім експерти запропонували запобіжні заходи, включаючи закриття шкіл 3 лютого.

Вони також закликали людей не відвідувати і не залишатися в невеликому порту Аммуді і гавані Фіри, які обслуговують переважно круїзні лайнери.

За даними Афінського геодинамічного інституту, у неділю вранці в цьому районі сталися землетруси магнітудою від 2,8 до 4,5 бала, але вони не завдали руйнувань.

Для довідки. Греція розташована на кількох лініях розломів і часто страждає від землетрусів. Одне з найбільших вивержень в історії, близько 1600 року до н.е., сформувало острів у його нинішньому вигляді. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.