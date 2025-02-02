Грецька влада рекомендувала закрити школи на острові Санторіні через посилення сейсмічної активності
Влада Греції порадила жителям острова Санторіні, що в Егейському морі, закрити школи у понеділок, уникати двох невеликих портів, а також утриматися від скупчення людей у закритих приміщеннях через посилення сейсмічної активності у регіоні останніми днями
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство цивільного захисту повідомило, що у п’ятницю та суботу в районі між вулканічним островом Санторіні та Аморгосом було зафіксовано серію підземних поштовхів магнітудою до 4,3 бала.
Там зазначили, що активність не пов'язана із вулканічною діяльністю і відступає, втім експерти запропонували запобіжні заходи, включаючи закриття шкіл 3 лютого.
Вони також закликали людей не відвідувати і не залишатися в невеликому порту Аммуді і гавані Фіри, які обслуговують переважно круїзні лайнери.
За даними Афінського геодинамічного інституту, у неділю вранці в цьому районі сталися землетруси магнітудою від 2,8 до 4,5 бала, але вони не завдали руйнувань.
Для довідки. Греція розташована на кількох лініях розломів і часто страждає від землетрусів. Одне з найбільших вивержень в історії, близько 1600 року до н.е., сформувало острів у його нинішньому вигляді. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.
- У жовтні 2024 року в Греції спалахнула масштабна лісова пожежа, що забрала життя двох людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе