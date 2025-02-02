Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога
Протягом січня 2025 року українська протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу російської окупаційної армії
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Що саме збивали і в якій кількості?
- 31 крилату ракету Х-101, "Калібр", "Іскандер-К";
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 595 ударних БПЛА типу "Shahed";
- 388 розвідувальних БПЛА;
- 236 БПЛА інших типів.
"За січень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття", - зазначили у Повітряних силах.
Також там додали, що протягом січня українська авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили ворога.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що протягом минулого тижня російські окупаційні війська випустили по Україні понад 1400 повітряних цілей.
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