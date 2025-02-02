Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога

Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога

Катерина Ганжа
2 лютого, 2025 неділя
17:59
Війна з Росією ППО

Протягом січня 2025 року українська протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу російської окупаційної армії

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Що саме збивали і в якій кількості? 

  • 31 крилату ракету Х-101, "Калібр", "Іскандер-К";
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 595 ударних БПЛА типу "Shahed";
  • 388 розвідувальних БПЛА;
  • 236 БПЛА інших типів.

"За січень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття", - зазначили у Повітряних силах.

Також там додали, що протягом січня українська авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили ворога.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що протягом минулого тижня російські окупаційні війська випустили по Україні понад 1400 повітряних цілей. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
окупанти
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 лютого
19:16
Оновлено
Окупанти вдарили по середмістю Херсона керованою авіабомбою, є постраждалі
19:00
Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд як дехто стверджує
18:45
Інтерв’ю
"Орешник" путін
РФ намагається інформаційною артпідготовкою вибудувати стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном, - Безсмертний
18:20
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік
18:01
OPINION
блог Сергій Таран
План Келлога не містить гарантій для України
17:57
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста: йдуть жорсткі затримання
17:38
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні
17:15
Інтерв’ю
Зеленський Трамп
Трамп кардинально змінив свою позицію щодо військової допомоги Україні, - дипломат Брайза
17:00
Аналітика
Віктор Орбан
Російські гірки від Орбана: як угорський прем'єр шантажує ЄС та Україну через транзит газу
16:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни скинули вибухівку на люк маршрутки із пасажирами у Херсоні: серед 5 постраждалих є діти
16:51
Ексклюзив
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"
16:45
Дональд Трамп
Жодних митних тарифів, нижчі податки і кращий військовий захист: як Трамп переконує Канаду стати 51-м штатом
16:38
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 52 боєзіткнення, половина з них на Покровському напрямку
16:20
"Така родина лише одна на Галіндезі": українські полярники показали сім'ю пінгвінів з трьома дитинчатами біля станції "Академік Вернадський"
16:07
Джилонг ​​2 лютого 2025 року
На північному сході Австралії масштабна повінь, загинула одна людина
16:01
країна - мародер
Влада РФ на Курщині визнала проблему мародерства серед населення: патрулюватимуть вулиці
16:00
OPINION
Безугла проти ТЦК: підмога Соловйову
15:42
опалення, тепло
Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ
15:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знущання від командирів-кавказців, нестача їжі: як армія РФ ставиться до чоловіків, набраних на ТОТ півдня України
15:35
передача ізраїльських заручників
У Катарі закликали Ізраїль та ХАМАС розпочати перемовини щодо другого етапу угоди про перемир'я
15:13
Зеленський
Яким країнам загрожує участь КНДР у війні проти України: пояснення Зеленського
15:05
Санторіні
Грецька влада рекомендувала закрити школи на острові Санторіні через посилення сейсмічної активності
15:03
Оновлено
На Полтавщині двом підозрюваним у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині оголосили про підозру
15:01
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Не слід переоцінювати удари по російських НПЗ, - інвестиційний банкір Фурса
14:40
Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ
14:34
Габріель Атталь
Експрем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною
14:15
зима сонце
Невеликі морози та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на початку тижня
14:09
Віцегубернатора російського Примор'я Сергія Єфремова ліквідовано на війні проти України
Віцегубернатора з російського Далекого Сходу знищено на Курщині
14:08
Статуя Христа-Спасителя, Ріо-де-Жанейро
Буде вищою, ніж статуя Ісуса в Ріо-де-Жанейро: у Польщі розпочали будівництво 55-метрового монумента Діви Марії
14:01
OPINION
Вбивство ТЦКашника у Пирятині: Путін потирає руки
13:57
У Херсоні окупанти атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик
13:40
На НПЗ у Каліфорнії сталася пожежа: постраждали шестеро людей
13:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
13:22
Катування та смерті в'язнів Божковської колонії на Полтавщині: що встановило ДБР
13:09
Росіяни 1 лютого вбили у Полтаві цілу родину: мати, 9-річну доньку і батька
13:05
Атака РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: у лікарні помер поранений 18-річний юнак
13:00
Інфографіка
Raybird-3
Не боїться ні РЕБ, ні суворої погоди: що відомо про український дрон Raybird-3, що здатен залетіти за Уральські гори
12:52
Росіяни обстріляли село Шевченко на Донеччині: троє людей поранені
12:51
Зрубали столітні дуби в Чорнобильському заповіднику на майже 60 млн грн: на Київщині судитимуть злочинну групу
12:44
Марк Рютте
"Росія може щось спробувати, як в Україні": Рютте закликав НАТО готуватися до війни та збільшувати оборонні витрати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV