Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме збивали і в якій кількості?

31 крилату ракету Х-101, "Калібр", "Іскандер-К";

2 балістичні ракети "Іскандер-М";

12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 595 ударних БПЛА типу "Shahed";

388 розвідувальних БПЛА;

236 БПЛА інших типів.

"За січень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття", - зазначили у Повітряних силах.

Також там додали, що протягом січня українська авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили ворога.