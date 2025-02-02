Віцегубернатора з російського Далекого Сходу знищено на Курщині

Відеозвернення Кожем'яко щодо знищення його заступника з'явилося на ТГ-каналі губернатора.

За його словами, Єфремов загинув, "повертаючись із бойового завдання", де був на реконгностуванні. Інших подробиць губернатор не навів.

Пов'язаний із російськими силовиками ТГ-канал SHOT поінформував, що машина, в якій був Єфремов, наїхала на міну. Крім нього, загинув ще один офіцер.

Згідно з відкритими даними, Сергій Єфремов працював першим заступником голови адміністрації міста Уссурійська, очолював приморське відділення Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту. 2022 року долучився до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, командував загоном найманців "Тигр", що складається з жителів російського Примор'я. У лютому 2024 року отримав посаду віцегубернатора з внутрішньої політики й далі продовжував воювати проти української армії. Одночасно, як віцегубернатор, відповідав за матеріальне забезпечення окупантів з Примор'я у зоні бойових дій та набір поповнення.