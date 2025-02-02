"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік

Про це він заявив в інтерв'ю France 24, яке показало Еспресо.

Кулеба зазначив, що ця ініціатива не є українською, а вперше з’явилася у Сполучених Штатах ще до приходу чинної адміністрації.

На його переконання, зниження призовного віку є серйозною помилкою, оскільки російська пропаганда використовує цю тему для поширення наративу про те, що Захід веде війну проти Росії руками українців.

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За його словами, вимога знизити мобілізаційний вік лише підсилює цю риторику.

"До того ж мобілізаційний вік не є вирішальним чинником у цій війні. Ті, хто наполягає на цьому аргументі, використовують його як привід для власної бездіяльності. Фактично, вони виправдовують своє небажання допомагати Україні тим, що вона не знижує призовного віку. Саме такий меседж вони намагаються сформувати. Однак це відверта маніпуляція. Для боротьби з ворогом Україні потрібна насамперед зброя", - підсумував колишній дипломат.