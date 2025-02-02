"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заклики союзників знизити мобілізаційний вік в Україні, назвавши цю ініціативу помилкою та "відвертою маніпуляцією"
Про це він заявив в інтерв'ю France 24, яке показало Еспресо.
Кулеба зазначив, що ця ініціатива не є українською, а вперше з’явилася у Сполучених Штатах ще до приходу чинної адміністрації.
На його переконання, зниження призовного віку є серйозною помилкою, оскільки російська пропаганда використовує цю тему для поширення наративу про те, що Захід веде війну проти Росії руками українців.
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За його словами, вимога знизити мобілізаційний вік лише підсилює цю риторику.
"До того ж мобілізаційний вік не є вирішальним чинником у цій війні. Ті, хто наполягає на цьому аргументі, використовують його як привід для власної бездіяльності. Фактично, вони виправдовують своє небажання допомагати Україні тим, що вона не знижує призовного віку. Саме такий меседж вони намагаються сформувати. Однак це відверта маніпуляція. Для боротьби з ворогом Україні потрібна насамперед зброя", - підсумував колишній дипломат.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко
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