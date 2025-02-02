Ракети, КАБи та дрони: за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1400 повітряних цілей
Протягом минулого тижня російські окупаційні війська атакували територію України майже пів сотнею ракет та сотнями ударних безпілотників й авіаційних бомб
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Щодня Росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах", - написав він у соцмережах.
За словами президента, цього тижня ворог випустив по Україні майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.
"Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні", - зазначив Зеленський.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни вчергове атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Зокрема, в Полтаві серед загиблих та поранених є діти. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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