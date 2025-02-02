Безугла проти ТЦК: підмога Соловйову
Безугла постить фото на фоні меморіалу полеглих
Не маючи жодного відношення до ЗСУ і не зробивши нічого корисного для ЗСУ за 6 років свого депутатства, політична тварина використовує чужу жертву життям для власного піару.
У той самий день кончена пише пост: "Вбивство військового із ТЦК — це наслідок роботи ТЦК".
У той самий день російський пропагандист Соловйов цитує кончену для формування суспільної думки про нездатність України проводити мобілізацію і спротив українців мобілізуватися до лав ЗСУ.
І було б зрозуміло, якби Соловйову допомагала прихильниця якогось опозиційного до президента руху, який хоче послабити Зеленського для перемоги на гіпотетичних виборах.
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Але ж ні! Безугла — Слуга Народу, представниця владної коаліції СН/ОПЗЖ. Щобільше, в ієрархії влади Зеленського вона займає особливе місце, бо єдина дозволяє собі нищівну критику ЗСУ і найвищих призначень самого Зеленського — як Умєров і Сирський.
Ця шизофренія - одночасно працювати на ворогів і піаритися на крові загиблих українських військових - виснажує максимально. Правильно писав Юрій Богданов: нам треба колективна психотерапія. Бо терпіти це вже просто немає сил.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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