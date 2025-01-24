Депутатська піс**ка з Печерська дає поради, як гідно помирати.

І під постом такі самі цивільні піс**ки обох статей ставлять лайки й обговорюють, як солдатам варто приймати смерть і як Сирський має вчити їх не повзати на колінах перед розстрілом. Пишуть про мораль, честь.

А де ваша честь, Мар'яна і їй подібні, коли ви спочатку посилаєте людей за вас воювати, а потім ще зверху накидаєте гі*на, якщо хтось вмер не так, як вам подобається?

Читайте також: Звідки беруться українські "с*ачі"? Мар'яна писала багато дурні та ворожої пропаганди останнім часом. Але цей ганебний пост занадто ганебний навіть для неї. Відфренд всім під*рам, які сиділи в друзях і лайкнули цю гидоту. Відфренд всім, хто коли-небудь буде лайкати Мар'яну або спілкуватися з нею як з нормальною людиною.

А для всіх любителів сказати, що не все так однозначно і думка Мар'яни має раціональне зерно, я кажу так: спочатку ідіть в посадку і співайте гімн, коли потрапите в полон, а потім відкривайте свої роти. Жодна с*ка не має морального права коментувати чужу смерть. Особливо з Печерська, з ситої батьківської номенклатурної хатки, де квіточка Мар'яна з дитинства проживає своє найкраще життя мажорки в шоколаді за наш кошт.