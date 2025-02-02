Яким країнам загрожує участь КНДР у війні проти України: пояснення Зеленського

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР.

Він підкреслив, що вперше за багато десятиліть Росія відкрито об'єдналася з Іраном і Північною Кореєю – не лише в таємних угодах щодо озброєнь, але й безпосередньо у війні. Зокрема, Іран постачає зброю, а Північна Корея надає як зброю, так і війська.

"Йдеться вже не лише про Україну; це військовий альянс проти всього Заходу, особливо проти Сполучених Штатів", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що північнокорейські війська активно вчаться на цій війні, і це - серйозна глобальна загроза. Вони прибули непідготовленими, але, як і російським військам, їм не дозволено відступати – командири страчують своїх солдатів за спробу відступити. Проте війська КНДР адаптуються, отримують реальний бойовий досвід і освоюють критично важливі військові навички, пояснив президент.

"Тактика ведення бою, стратегії використання безпілотників та навички виживання на полі бою, отримані ними в Україні, будуть повернуті до Північної Кореї та інтегровані в їхнє військо. Це становить пряму загрозу безпеці США, Індо-Тихоокеанського регіону та багатьох інших країн", - наголосив лідер України.