Яким країнам загрожує участь КНДР у війні проти України: пояснення Зеленського
Бойовий досвід, який війська КНДР набувають на війні проти України, становить пряму загрозу безпеці США, Індо-Тихоокеанського регіону та багатьох інших країн
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР.
Він підкреслив, що вперше за багато десятиліть Росія відкрито об'єдналася з Іраном і Північною Кореєю – не лише в таємних угодах щодо озброєнь, але й безпосередньо у війні. Зокрема, Іран постачає зброю, а Північна Корея надає як зброю, так і війська.
"Йдеться вже не лише про Україну; це військовий альянс проти всього Заходу, особливо проти Сполучених Штатів", - підкреслив Зеленський.
Він зауважив, що північнокорейські війська активно вчаться на цій війні, і це - серйозна глобальна загроза. Вони прибули непідготовленими, але, як і російським військам, їм не дозволено відступати – командири страчують своїх солдатів за спробу відступити. Проте війська КНДР адаптуються, отримують реальний бойовий досвід і освоюють критично важливі військові навички, пояснив президент.
"Тактика ведення бою, стратегії використання безпілотників та навички виживання на полі бою, отримані ними в Україні, будуть повернуті до Північної Кореї та інтегровані в їхнє військо. Це становить пряму загрозу безпеці США, Індо-Тихоокеанського регіону та багатьох інших країн", - наголосив лідер України.
- Серед військових Північної Кореї, яких Росія залучила до війни проти України, наразі проводять ротаційні заходи через великі втрати в особовому складі, повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
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