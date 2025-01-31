Ворог здійснює ротації військових КНДР через великі втрати, - Юсов
Серед військових Північної Кореї, яких Росія залучила до війни проти України, наразі проводять ротаційні заходи через великі втрати в особовому складі
Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців Північної Кореї, які знаходяться під умовним легендуванням, прикриттям, під чужими документами на території Російської Федерації та ведуть агресивну війну проти українських військ, є частиною цієї війни. Великі втрати передбачають заходи із ротації, із заміни, і такі заходи відбуваються", - поінформував він.
Водночас Юсов наголосив, що росіяни продовжують отримувати військову підтримку від Пхеньяна і в силах, і в засобах.
"Коли можна було робити певні офіційні заяви, вони обов'язково будуть робитися. Але те, про що повідомляють міжнародні колеги, журналісти, - вони бачать (це можна підтвердити) великі втрати, а це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу, не можуть виконувати поставлені задачі. Тому так, ротаційні заходи мають місце", - додав представник української розвідки.
- 27 січня Sky News із посиланням на українських військових писало, що близько двох тижнів тому північнокорейські військові тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області РФ. Проте очікується, що вони "скоро повернуться".
- Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що північнокорейські військові, яких росіяни залучили для участі у війні проти України, не навчилися протистояти українським дронам, артилерії та наразі проводять з офіцерами "роботу над помилками".
- 31 січня NYT поінформував: війська КНДР, які воювали разом з російською армією проти України у Курській області, вивели з лінії фронту через великі втрати.
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