Ворог здійснює ротації військових КНДР через великі втрати, - Юсов

Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців Північної Кореї, які знаходяться під умовним легендуванням, прикриттям, під чужими документами на території Російської Федерації та ведуть агресивну війну проти українських військ, є частиною цієї війни. Великі втрати передбачають заходи із ротації, із заміни, і такі заходи відбуваються", - поінформував він.

Водночас Юсов наголосив, що росіяни продовжують отримувати військову підтримку від Пхеньяна і в силах, і в засобах.

"Коли можна було робити певні офіційні заяви, вони обов'язково будуть робитися. Але те, про що повідомляють міжнародні колеги, журналісти, - вони бачать (це можна підтвердити) великі втрати, а це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу, не можуть виконувати поставлені задачі. Тому так, ротаційні заходи мають місце", - додав представник української розвідки.