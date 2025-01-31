Північнокорейські війська вивели з Курщини через великі втрати, - NYT
Війська КНДР, які воювали разом з російською армією проти України у Курській області, вивели з лінії фронту через великі втрати
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США.
"Північнокорейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат", - йдеться у повідомленні.
Війська КНДР не були помічені на фронті близько двох тижнів, повідомили офіційні особи.
У листопаді 2023 року близько 11 тис. північнокорейських військових прибули до Росії для війни проти України. Але за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі, за словами головкома ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Українські військові, які воювали проти північнокорейців, описували їх як запеклих воїнів. Але дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат, сказав український чиновник. З моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були залишені напризволяще, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити, додали українські військові посадовці.
Американські чиновники заявили, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може не бути постійним. Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.
- Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що північнокорейські військові, яких росіяни залучили для участі у війні проти України, не навчилися протистояти українським дронам, артилерії та наразі проводять з офіцерами "роботу над помилками"
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