Не навчилися протистояти дронам й артилерії, - ЦПД про можливе відведення військ КНДР з лінії зіткнення на Курщині
Північнокорейські військові, яких росіяни залучили для участі у війні проти України, не навчилися протистояти українським дронам, артилерії та наразі проводять з офіцерами "роботу над помилками"
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Напередодні ЗМІ повідомляли про можливий відступ військових КНДР з лінії фронту в Курській області. Коваленко зазначив, що ворог планує надалі активно залучати північнокорейців до військових дій.
"Військові КНДР на Курщині не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати", - написав він.
За словами керівника ЦПД, потрапляння солдатів КНДР у полон і те, що їхня анонімність не забезпечена, є проблемою для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
"Окрім цього, є чітка фіксація тіл загиблих корейців. Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їхньої участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - додав Коваленко.
- 27 січня Sky News із посиланням на українських військових писало, що близько двох тижнів тому північнокорейські військові тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області РФ. Проте очікується, що вони "скоро повернуться".
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