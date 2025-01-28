Не навчилися протистояти дронам й артилерії, - ЦПД про можливе відведення військ КНДР з лінії зіткнення на Курщині

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Напередодні ЗМІ повідомляли про можливий відступ військових КНДР з лінії фронту в Курській області. Коваленко зазначив, що ворог планує надалі активно залучати північнокорейців до військових дій.

"Військові КНДР на Курщині не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати", - написав він.

За словами керівника ЦПД, потрапляння солдатів КНДР у полон і те, що їхня анонімність не забезпечена, є проблемою для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Окрім цього, є чітка фіксація тіл загиблих корейців. Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їхньої участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - додав Коваленко.