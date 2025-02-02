Буде вищою, ніж статуя Ісуса в Ріо-де-Жанейро: у Польщі розпочали будівництво 55-метрового монумента Діви Марії
У польському селі Конотопа, що поблизу Торунь, розпочалось будівництво статуї Діви Марії, висота якої сягне 55,6 метра, що зробить її вищою за бразильську статую Ісуса в Ріо-де-Жанейро
Про це інформує EuroNews.
Згідно з планами, загальна висота монумента сягне 55,6 метрів, з яких понад 40 метрів займатиме сама статуя, а 15-метровий постамент у формі корони слугуватиме оглядовим майданчиком.
"На земельній ділянці, на якій планується будівництво, зараз ведуться роботи зі знесення, - зазначила мер міста Кікол Рената Голенбєвська. - Ми не думали, що це стане такою сенсацією в Польщі та за кордоном".
Проєкт фінансується парою мільярдерів - Романом Каркосіком та його дружиною Гражиною.
Місце розташування статуї не є випадковим - її зводять поблизу Санктуарію Матері Божої Скорботної в Конотопі, який славиться своєю чудотворною статуєю Марії. Це місце вже багато років приваблює паломників з усієї Польщі. Місцева влада сподівається, що новий пам'ятник привабить ще більше відвідувачів і стане важливим культурним центром.
"Ми сподіваємося, що туристи та паломники приїжджатимуть до нас і побачать, який у нас гарний муніципалітет", - підкреслила Голенбєвська.
Очікується, що будівельні роботи будуть завершені до середини 2026 року.
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