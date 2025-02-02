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У Катарі закликали Ізраїль та ХАМАС розпочати перемовини щодо другого етапу угоди про перемир'я

Марія Науменко
2 лютого, 2025 неділя
15:35
Світ передача ізраїльських заручників

У неділю, 2 лютого, прем'єр-міністр Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані закликав Ізраїль та ХАМАС терміново розпочати переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню в секторі Гази

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Про це повідомляє Reuters.

Під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини в Досі він зазначив, що досі немає чітких термінів для початку цих переговорів.

"Ми вимагаємо (від ХАМАС та Ізраїлю, - ред.) негайно розпочати переговори, як це передбачено угодою", - наголосив він.

Відповідно до угоди, переговори про реалізацію другого етапу мають розпочатися до 16-го дня першої фази перемир'я, в понеділок, 3 лютого.

Очікується, що другий етап угоди передбачатиме звільнення всіх залишених заручників, остаточне припинення бойових дій і виведення ізраїльських військ з регіону. Наразі в Газі залишається понад 70 заручників.

"Поки що нічого не ясно про те, куди приїдуть делегації і коли це відбудеться", - підкреслив Аль Тані.

За його словами, посередники зв'язалися з ХАМАС та Ізраїлем по телефону і Катар визначив порядок денний для наступного етапу переговорів.

"Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів ми почнемо бачити певні зрушення. Вкрай важливо, щоб ми зрушили справу з мертвої точки, щоб досягти угоди до 42-го дня", - підсумував він.

  • У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників — Ярдена Бібаса, Офера Кальдерона та Кіта Сігеля - в рамках угоди про перемир'я в секторі Гази. Ізраїль, своєю чергою, передав угрупованню 183 палестинських в'язнів.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Катар
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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