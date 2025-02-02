Невеликі морози та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на початку тижня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"У понеділок в Україні очікується вночі 0-4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг", - зазначила Діденко.

За її словами, у південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними, можливе налипання мокрого снігу. При вищій температурі повітря – дощитиме.

"Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму завтра вдень очікується сильний дощ", - розповіла синоптикиня.

Наталка Діденко також попередила, що вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний. У західних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Якою буде погода у столиці?

"У Києві понеділок буде прохолодним, вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля. Пройде невеликий сніг. На дорогах міцніє ожеледиця, обережно", - зазначила синоптикиня.

За її інформацією, надалі протягом тижня в Україні стане холодніше ще на кілька градусів. Вночі стовпчик термометра опускатиметься до -3...-8. Вдень буде від -3 до +2.