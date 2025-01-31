Плюсова температура, але з дощами: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
Цими вихідними в Україні очікується доволі тепла погода. У центральних областях, а також на півдні та сході країни може дощити
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Facebook.
"1-2 лютого в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6 градусів, лише у південній частині у суботу ще затримається вища температура повітря, буде в межах +8...+12 градусів", - зазначила Діденко.
За її словами, у суботу, 1 лютого, дощі пройдуть переважно у центральних областях, на півдні та сході країни.
"Захід та північ побудуть у щільній хмарності, хіба в Карпатах можливий мокрий сніг", - додала синоптикиня.
Якою буде погода у столиці?
За інформацією Діденко, у Києві 1-2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується +5 градусів, а у неділю +3 градуси.
Вже після вихідних, як і у більшості областей України, в Києві також ставатиме холодніше.
"За попередніми прогнозами, діапазон денної температури орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3...-8 градусів, при проясненнях можливо на пару градусів нижче", - повідомила Наталка Діденко.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 31 січня, по всій території України прогнозується відносно тепла погода. Істотні опади є малоймовірними.
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