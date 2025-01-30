Плюсова температура і практично без опадів: прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 січня
У п'ятницю, 31 січня, по всій території України прогнозується відносно тепла погода. Істотні опади завтра малоймовірні
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра, 31-го, у завершальну гастроль січня, ще трохи тепла погода побуде, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання", – написала Діденко.
Так, у п'ятницю денна температура повітря становитиме +12...+17 °C, на заході подекуди до +7...+11 °C, а в південній частині країни – +9...+14 °C.
Опади істотні в Україні завтра малоймовірні. Проте в західних областях місцями можливі невеликі дощі або мряка.
Погода в Києві
За словами синоптикині, в столиці січень завершиться порівняно теплою погодою. Вночі температура сягатиме +3...+5 °C, а вдень – близько +7 °C. Водночас посилиться південно-східний вітер.
З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання.
- По всій території України в четвер, 30 січня, пануватиме плюсова температура без опадів.
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