Плюсова температура і практично без опадів: прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 січня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра, 31-го, у завершальну гастроль січня, ще трохи тепла погода побуде, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання", – написала Діденко.

Так, у п'ятницю денна температура повітря становитиме +12...+17 °C, на заході подекуди до +7...+11 °C, а в південній частині країни – +9...+14 °C.

Опади істотні в Україні завтра малоймовірні. Проте в західних областях місцями можливі невеликі дощі або мряка.

Погода в Києві

За словами синоптикині, в столиці січень завершиться порівняно теплою погодою. Вночі температура сягатиме +3...+5 °C, а вдень – близько +7 °C. Водночас посилиться південно-східний вітер.

З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання.