Якою буде погода в Україні 30 січня: прогноз від Наталки Діденко
По всій території України в четвер, 30 січня, пануватиме плюсова температура без опадів. Проте вже з початку лютого очікується похолодання
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в усій Україні 30 січня очікується тепла погода без опадів. Так, вночі температура повітря становитиме +2...+6 °C, вдень – +1...+7 °C, а на півдні – +12...+16 °C.
Водночас вже з 1-2 лютого температура повітря почне знижуватися до невеликих мінусів, а з 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.
Погода в Києві
У Києві завтра, 30 січня, опадів не передбачається. Максимальна температура повітря сягатиме до +8...+10 °C.
Проте, за словами Наталки Діденко, з 1-2 лютого похолодання прийде і до столиці.
- У середу, 29 січня, у більшості областей України пануватиме тепла погода без істотних опадів..
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