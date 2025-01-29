Якою буде погода в Україні 30 січня: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в усій Україні 30 січня очікується тепла погода без опадів. Так, вночі температура повітря становитиме +2...+6 °C, вдень – +1...+7 °C, а на півдні – +12...+16 °C.

Водночас вже з 1-2 лютого температура повітря почне знижуватися до невеликих мінусів, а з 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра, 30 січня, опадів не передбачається. Максимальна температура повітря сягатиме до +8...+10 °C.

Проте, за словами Наталки Діденко, з 1-2 лютого похолодання прийде і до столиці.