Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання
У середу, 29 січня, у більшості областей України пануватиме тепла погода без істотних опадів. Уже з початку лютого прогнозується можливе похолодання
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 29 січня максимальна температура повітря становитиме +7...+12 °C, у західних областях та у південній частині +12...+16 °C. Тим часом на Закарпатті - +9...+11 °C.
"Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Опади істотні в більшості областей України - навряд, хіба що вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині - дощ", - йдеться у прогнозі.
Яка погода буде у Києві
У Києві 29 січня опади малоймовірні. Натомість прогнозується південний і поривчастий вітер.
Температура повітря вночі очікується у межах +5 °C, вдень +9 °C.
"30 січня ще втримається чудова тепла погода. Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання", - додала синоптикиня.
- В останні дні січня температура повітря у більшості областей України підніметься до +12...+17 °C. Натомість опади передбачаються з 31 січня.
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