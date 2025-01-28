Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 29 січня максимальна температура повітря становитиме +7...+12 °C, у західних областях та у південній частині +12...+16 °C. Тим часом на Закарпатті - +9...+11 °C.

"Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Опади істотні в більшості областей України - навряд, хіба що вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині - дощ", - йдеться у прогнозі.

Яка погода буде у Києві

У Києві 29 січня опади малоймовірні. Натомість прогнозується південний і поривчастий вітер.

Температура повітря вночі очікується у межах +5 °C, вдень +9 °C.

"30 січня ще втримається чудова тепла погода. Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання", - додала синоптикиня.