Температура до +17 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на останні дні січня
В останні дні січня температура повітря у більшості областей України підніметься до +12...+17 °C. Натомість опади передбачаються з 31 січня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Адже завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди у центральних областях України досягне +12...+17 °C!" - йдеться у дописі.
Тим часом на решті території також переважатиме тепла погода - протягом дня +7...+11 °C.
Зазначається, що 28 і 29 січня опади на території України не передбачаються. Натомість їх варто чекати після 31 січня. Також у більшості областей знизиться температура повітря.
Погода у Києві
У столиці України 28 січня буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Вночі температура повітря опуститься до +4 °C, вдень до +8 °C.
- 27 січня в Україні очікується суха, але доволі вітряна погода. Також передбачається підвищення температури. У південній частині країни стовпчик термометра може піднятися до +13 градусів.
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