Температура до +17 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на останні дні січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Адже завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди у центральних областях України досягне +12...+17 °C!" - йдеться у дописі.

Тим часом на решті території також переважатиме тепла погода - протягом дня +7...+11 °C.

Зазначається, що 28 і 29 січня опади на території України не передбачаються. Натомість їх варто чекати після 31 січня. Також у більшості областей знизиться температура повітря.

Погода у Києві

У столиці України 28 січня буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Вночі температура повітря опуститься до +4 °C, вдень до +8 °C.