Без опадів, але із вітром: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Отже, 27-го січня в Україні опадів не передбачається. А передбачається хоча й дещо вітряна (не такий вітер, звичайно, як на заході Європи, але все ж поривчастий) весняна погода. Бо температура повітря підвищується і підвищується", - зазначила Діденко.

За її словами, у понеділок протягом дня температура становитиме +5+11 градусів, а в західних областях України та в південній частині +8+13 градусів.

Якою буде погода у столиці?

Як прогнозує Наталка Діденко, у Києві в понеділок буде без опадів, вітер південний рвучкий та тепло, вдень до +7+9 градусів.

Якої погоди чекати наприкінці січня?

За словами синоптикині, завершення січня в Україні буде не просто теплим, а дуже теплим.

"За прогнозом, подекуди в Україні в період 28-29 та 30 січня ймовірно до +12+16 градусів. Що дуже нагадує квітень, а не січень. Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - зазначила Діденко.

Фото: Наталка Діденко

Вона додала, що на решті території України також спостерігатиметься тепла погода.