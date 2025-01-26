Без опадів, але із вітром: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями
У понеділок, 27 січня, в Україні очікується суха, але доволі вітряна погода. Також передбачається підвищення температури. У південній частині країни стовпчик термометра може піднятися до +13 градусів
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Отже, 27-го січня в Україні опадів не передбачається. А передбачається хоча й дещо вітряна (не такий вітер, звичайно, як на заході Європи, але все ж поривчастий) весняна погода. Бо температура повітря підвищується і підвищується", - зазначила Діденко.
За її словами, у понеділок протягом дня температура становитиме +5+11 градусів, а в західних областях України та в південній частині +8+13 градусів.
Якою буде погода у столиці?
Як прогнозує Наталка Діденко, у Києві в понеділок буде без опадів, вітер південний рвучкий та тепло, вдень до +7+9 градусів.
Якої погоди чекати наприкінці січня?
За словами синоптикині, завершення січня в Україні буде не просто теплим, а дуже теплим.
"За прогнозом, подекуди в Україні в період 28-29 та 30 січня ймовірно до +12+16 градусів. Що дуже нагадує квітень, а не січень. Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - зазначила Діденко.
Фото: Наталка Діденко
Вона додала, що на решті території України також спостерігатиметься тепла погода.
- Раніше Наталка Діденко прогнозувала, що у суботу, 25 січня, на півдні, у центрі та на сході України очікуються невеликий дощ або мокрий сніг.
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