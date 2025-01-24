Наталка Діденко розповіла, де ймовірні дощ або мокрий сніг: прогноз погоди на вихідні

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Субота та неділя в Україні будуть переважно хмарними. Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25 січня на півдні, у центрі та на сході. Решта часу - без істотних опадів", - написала пані Діденко.

Вітер очікується південних напрямків: у суботу - помірний або невеликий, у неділю - посилиться до рвучкого.

25 січня впродовж дня буде +3..+7°C, у південній частині +6...+11°C.

26 січня вдень очікується +5...+10°C, на півдні +7...+12°C.

"Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12...+15°C!" - написала пані Діденко.

У Києві вихідними буде хмарно, без істотних опадів. У неділю посилиться вітер. Вдень у столиці очікується +4...+6°C у суботу та до +6...+8°C у неділю. Початок наступного тижня в столиці також буде теплим.