Окупанти вдарили по Херсону з авіації, постраждала жінка
Надвечір неділі, 2 січня, російська окупаційна армія вдарила по Херсону з авіації, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка
Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Після 16:00 російські окупанти вдарили по Херсону з авіації. На зараз відомо про одну поранену. У 40-річної жінки, яка в момент прильоту авіабомби була на вулиці, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення спини", - зазначив Мрочко.
Наразі потерпіла знаходиться у лікарні.
- У Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку на люк маршрутки, в якій перебували пасажири. Автомобіль загорівся, є постраждалі, серед яких діти.
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