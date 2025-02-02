Окупанти вдарили по Херсону з авіації, постраждала жінка

Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 16:00 російські окупанти вдарили по Херсону з авіації. На зараз відомо про одну поранену. У 40-річної жінки, яка в момент прильоту авіабомби була на вулиці, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення спини", - зазначив Мрочко.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні.