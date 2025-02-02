Ексдепутат парламенту Британії Лопресті приєднався до лав ЗСУ

Про це повідомляє The Independent.

Як член парламенту Лопресті відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги для підтримки Збройних Сил України. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала.

Так, у листопаді після втрати свого місця в парламенті депутат відвідав Україну. Лопресті зізнався The Independent, що від самого початку він планував приєднатися до Інтернаціонального легіону.

"Я подав заявку на вступ до легіону у листопаді, знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ, щоб використати мій досвід і навички. Для мене велика честь і величезний привілей служити в українській армії та мати можливість допомагати мужньому та дивовижному українському народу чим можу", - заявив військовий.