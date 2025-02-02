Ексдепутат парламенту Британії Лопресті приєднався до лав ЗСУ
Колишній член парламенту Британії від Консервативної партії Джек Лопресті приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ для боротьби проти РФ
Про це повідомляє The Independent.
Як член парламенту Лопресті відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги для підтримки Збройних Сил України. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала.
Так, у листопаді після втрати свого місця в парламенті депутат відвідав Україну. Лопресті зізнався The Independent, що від самого початку він планував приєднатися до Інтернаціонального легіону.
"Я подав заявку на вступ до легіону у листопаді, знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ, щоб використати мій досвід і навички. Для мене велика честь і величезний привілей служити в українській армії та мати можливість допомагати мужньому та дивовижному українському народу чим можу", - заявив військовий.
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