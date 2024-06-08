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"Розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня": Буданов розповів про роль Іноземного легіону у захисті України

8 червня, 2024 субота
15:36
Війна з Росією Документальний фільм"Легіони світла"

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов у документальній стрічні "Легіони світла" із циклу "Воєнна розвідка України" розповів про роль іноземних добровольців у захисті України від російського вторгнення

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, - вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", - зазначив Буданов.

За його словами, однією з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР МО України, є те, що наразі на боці України в лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу.

"Чому це більш-менш ефективно запрацювало у нас? Тут серед інших аспектів є ще один, досить важливий - це знання іноземних мов. А оскільки у нас багато співробітників із вільним володінням іноземними мовами, тож нам було легше це зробити", - пояснив він.

Крім того, у стрічці розповідається про те, як потрапляють у Міжнародний легіон ГУР МОУ, які бойові завдання виконують легіонери та що лежить в основі рішень іноземців воювати за Україну.

Довідково: "Легіони світла" — шостий документальний фільм циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

  • Литовський журналіст Міндаугас Йонушас заявив, що мобілізується до ЗСУ добровольцем-парамедиком: на це рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека).

Теги:
Світ
Культура
Україна
Росія
ГУР
Кирило Буданов
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