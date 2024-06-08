"Розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня": Буданов розповів про роль Іноземного легіону у захисті України
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов у документальній стрічні "Легіони світла" із циклу "Воєнна розвідка України" розповів про роль іноземних добровольців у захисті України від російського вторгнення
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, - вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", - зазначив Буданов.
За його словами, однією з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР МО України, є те, що наразі на боці України в лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу.
"Чому це більш-менш ефективно запрацювало у нас? Тут серед інших аспектів є ще один, досить важливий - це знання іноземних мов. А оскільки у нас багато співробітників із вільним володінням іноземними мовами, тож нам було легше це зробити", - пояснив він.
Крім того, у стрічці розповідається про те, як потрапляють у Міжнародний легіон ГУР МОУ, які бойові завдання виконують легіонери та що лежить в основі рішень іноземців воювати за Україну.
Довідково: "Легіони світла" — шостий документальний фільм циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
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