Журналіст з Литви вирішив мобілізувались до ЗСУ як парамедик-доброволець

Про це він повідомив на своїй instagram-сторінці.

"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті. На цьому поки що все", - написав Йонушас.

У коментарі для "УП.Життя" журналіст розповів, що до цього рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека). Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

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"Нема "Чеки" - тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила. Для мене фронт не дорівнює лише смерті. Служба у моєму розумінні полягає у тому, щоб врятувати кожне життя українця. А також дати рідним бійців можливість бачити солдата живим, спілкуватися з ним, бачити його успіхи у реабілітації тощо", - сказав він.