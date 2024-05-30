На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
Під час ротації на Харківському напрямку 29 травня загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух
Про це повідомили на Facebook-сторінці батальйону "Госпітальєри".
"Учора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження", - йдеться в повідомленні.
У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.
25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
"Ірина багато часу присвячувала обговоренню темі меморалізації військових. Тепер задача цієї країни - зберегти пам'ять про неї", - написала у соцмережі Х госпітальєрка Катерина Галушка.
За даними ІМІ, Ірина Цибух стала 81-ю в списку медійників, що загинули внаслідок російської агресії проти України.
У батальйоні додали, що про прощання з Іриною повідомлять згодом.
-
25 квітня на фронті загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 41
- EUR Купівля 43.65Продаж 44.49
- Актуальне
- Важливе