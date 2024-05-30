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На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух

30 травня, 2024 четвер
12:12
Війна з Росією Ірина Цибух

Під час ротації на Харківському напрямку 29 травня загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух

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Про це повідомили на Facebook-сторінці батальйону "Госпітальєри".

"Учора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження", - йдеться в повідомленні.

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

"Ірина багато часу присвячувала обговоренню темі меморалізації військових. Тепер задача цієї країни - зберегти пам'ять про неї", - написала у соцмережі Х госпітальєрка Катерина Галушка.

За даними ІМІ, Ірина Цибух стала 81-ю в списку медійників, що загинули внаслідок російської агресії проти України.

У батальйоні додали, що про прощання з Іриною повідомлять згодом.

  • 25 квітня на фронті загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).

Теги:
журналісти
військові
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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