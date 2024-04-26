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Війна з Росією: хроніка
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Воювала з 2014 року: у боях з РФ загинула журналістка Алла Пушкарчук

26 квітня, 2024 п'ятниця
02:48
Війна з Росією війна з росією журналіст

25 квітня на фронті загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута)

Про це повідомив журналіст і військовий Дмитро Крапивенко у фейсбук.

Дівчина пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці.

За словами Крапивенка, коли Пушкарчук взяли в команду "Тижня", вона зросла від новинаря до повноцінної культурної оглядачки.

Пушкарчук також працювала у виданні "Читомо" – відповідала за стрічку новин та координувала проєкт "Люди з порожніх стільців".

За даними ІМІ, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, що загинули унаслідок російської агресії проти України.

Пряма мова Крапивенка: "Алла була з того покоління, що дорослішало на війні і жадібно будувало плани на майбутнє. Вона колекціонувала народні прикраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі. Для мене заповітом стануть її слова про те, що її бісять ветерани, які поводяться у дусі "я був в АТО, а ти, бля, хто?" Вона не терпіла зухвальства і зайвого пафосу".

Теги:
журналісти
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