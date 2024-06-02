Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух: після панахиди у Михайлівському соборі сотні людей рушили на Майдан
Ексклюзив

У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух: після панахиди у Михайлівському соборі сотні людей рушили на Майдан

2 червня, 2024 неділя
14:40
Війна з Росією Прощання з Іриною Цибух (2 червня 2024 року, Київ)

Вдень у неділю, 2 червня 2024 року, в українській столиці проходить церемонія прощання із загиблою у війні з Росією парамедикинею з добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух з позивним "Чека"

Зміст

Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"У Михайлівському соборі у Києві відбулась заупокійна панахида. У храмі зібрались сотні людей", - зазначив він.

Подруга Ірини Цибух співачка Марина Круть на прощанні

Згодом колона вирушила на Майдан Незалежності.

Новина доповнюється

Як Ірина Цибух допомагала захисникам Батьківщини і теж долучилася до війська

Ірина Цибух

Фото: dp.suspilne.media

 

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Еспресо.Захід опублікувало інтерв'ю, яке вона давала торік у програмі "Війна і волонтери" Христині Парубій.

"Війна перестає бути ідейною, а перетворюється на дуже конкретну з обличчями знаних мені людей", - так тоді сказала Ірина.

Життя Ірини обірвалося 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. Авто, в якому вона перебувала разом з побратимами, підірвалося на міні, Ірина Цибух - Чека загинула одразу, водій вижив, але отримав поранення нижніх кінцівок. Лише за кілька днів, 1 червня, їй мало виповнитись 26 років. 

Після загибелі брат Ірини - Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.

Теги:
Суспільство
військові
ЗСУ
ПЦУ
новини Києва
Військові новини
Читайте також:
нафта
1 червня, 2024 субота
Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму
Глен Грант
1 червня, 2024 субота
Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях, - британський полковник Грант
Володимир Зеленський
31 травня, 2024 п'ятниця
"Усі бачать, що Україна програє війну, довіра Заходу під загрозою": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 травня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
2 червня
14:42
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном: про що говорили
14:23
Іран
Колишній президент Ірану Ахмадінеджад балотуватиметься на дострокових виборах
14:19
Німеччина солдат армія
Загроза з боку Росії: у німецькому бундестазі закликали призвати майже 1 млн резервістів
14:19
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Росіяни почали атакувати в районах Дружелюбівки та Невського на Куп'янську напрямку
14:12
Росіяни перекидають на захід Криму комплекси РЕБ "Борисоглебськ", - "Атеш"
14:07
OPINION
Павло Вернівський
Як США під час Другої світової будували десятки тисяч літаків
13:45
Дмитро Удовиченко (диригентка Оксана Линів зліва)
Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети
13:34
росія - китай
У Китаї заявили, що від початку війни РФ проти України не давали зброю жодній зі сторін
13:32
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський візьме участь у саміті G7, - прем'єрка Італії Мелоні
13:28
Франція
Франція дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ, - BBC
13:22
В Ісландії на виборах президента перемагає бізнесменка Томасдоттір
В Ісландії на виборах президента перемогла бізнесменка Томасдоттір
13:13
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
В російській Ухті палає НПЗ. Перед цим чули вибухи
12:38
Ексклюзив
ГУР запустило портал "Війна і санкції"
"Війна та санкції" розкриє багато цікавих фактів про РФ та її помічників: представник НАЗК Позняк пояснив, як працює новий портал
12:35
Шайло Нувель Джолі-Пітт, Анджеліни Джолі та Бред Пітт
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта звернулася до суду з проханням прибрати прізвище батька
12:02
OPINION
Олександр Погребиський
Епоха програшу розуму
11:59
Оновлено
Світло
ДТЕК скасував екстрені відключення світла 2 червня у деяких областях України
11:39
на фото: зсув ґрунту
У Німеччині через зсув ґрунту з рейок зійшли два вагони потяга зі 185 пасажирами
11:38
обстріл, ППО
США збили дві балістичні ракети та БПЛА хуситів у Червоному морі
11:28
Ексклюзив
На фото Збройні Сили України
Питання в ресурсах: генерал-лейтенант Романенко пояснив, як можна покращити стратегічну ситуацію на Херсонщині
11:08
вибух
Російська армія обстріляла Андріївку на Харківщині: поранено літніх чоловіка й жінку
11:03
Prague Maidan
У центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів
10:56
Ексклюзив
Керч
Удари по Керченській поромній переправі ускладнюють логістику ворога на Таврійському напрямку, - Плетенчук
10:46
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, як відбуватиметься Саміт миру без представників Китаю та, ймовірно, Байдена
10:42
Ексклюзив
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
Дуже багато сил ворога: заступник комбата 92-ї ОШБр про ситуацію на Харківщині та дозвіл США бити по РФ
10:24
Володимир Зеленський
Україна визнає і Ізраїль, і Палестину, - Зеленський
10:02
OPINION
Юрій Богданов
Як адміністрація Байдена намагається обмежити Китай без ескалації?
09:52
Родеріх Кізеветтер
У Німеччині напали на депутата, який виступає за збільшення поставок зброї в Україну
09:46
Володимир Зеленський
Деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру, - Зеленський
09:29
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників: на Білгородщині нібито є руйнування
09:14
Ексклюзив
Глен Грант
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
09:09
Місяць
Китайський космічний апарат Chang'e-6 приземлився на зворотному боці Місяця для збору зразків поверхні
08:47
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
ППО для України, коаліція F-16 і підготовка безпекової угоди: Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном
08:42
Китай
"Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії": міністр оборони Китаю різко розкритикував "сепаратистів" на Тайвані
08:28
Трамп
"Перевертають прапори": прихильники Трампа протестують проти його засудження у справі про підкуп порнозірки
08:18
Ллойд Остін
Війна з Китаєм не є ані близькою, ані неминучою, - міністр оборони США
08:01
OPINION
Віктор Андрусів
Три чинники нашої перемоги
07:58
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 3 кораблі, серед них є ракетоносій
07:35
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 24 з 25 російських "шахедів"
07:31
КНДР, Північна Корея
КНДР вдруге відправила сотні повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
07:30
Аналітика
M142 HIMARS
Не панацея перемоги, але захистить Харків: як дозвіл використовувати західну зброю по території РФ допоможе Україні. Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV