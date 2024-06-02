У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух: після панахиди у Михайлівському соборі сотні людей рушили на Майдан
Вдень у неділю, 2 червня 2024 року, в українській столиці проходить церемонія прощання із загиблою у війні з Росією парамедикинею з добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух з позивним "Чека"
Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
"У Михайлівському соборі у Києві відбулась заупокійна панахида. У храмі зібрались сотні людей", - зазначив він.
Подруга Ірини Цибух співачка Марина Круть на прощанні
Згодом колона вирушила на Майдан Незалежності.
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Як Ірина Цибух допомагала захисникам Батьківщини і теж долучилася до війська
Фото: dp.suspilne.media
У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.
25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
Еспресо.Захід опублікувало інтерв'ю, яке вона давала торік у програмі "Війна і волонтери" Христині Парубій.
"Війна перестає бути ідейною, а перетворюється на дуже конкретну з обличчями знаних мені людей", - так тоді сказала Ірина.
Життя Ірини обірвалося 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. Авто, в якому вона перебувала разом з побратимами, підірвалося на міні, Ірина Цибух - Чека загинула одразу, водій вижив, але отримав поранення нижніх кінцівок. Лише за кілька днів, 1 червня, їй мало виповнитись 26 років.
Після загибелі брат Ірини - Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.
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