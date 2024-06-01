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"Я пам'ятаю її ще дитиною": волонтерка Корчинська про парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух

1 червня, 2024 субота
11:02
Суспільство

Фронтовий волонтер Оксана Корчинська згадала про роботу з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух та розповіла, де та коли відбудеться прощання

Зміст

Про загиблу Чеку вона згадала в етері Еспресо.

"Я її пам'ятаю зовсім ще дитиною у підрозділі "Вовки Да Вінчі", коли вона допомагала займатися з бійцями такмедом і вивозила перших поранених. Наші діти виросли на фронті й вже повинно було сьогодні їй виповнитися 26 років. Вона доброволець, не була на зарплаті в Збройних Силах, вона працювала на своїй роботі й приїжджала постійно у свої відпустки на ротації, в тому числі в моєму секторі працювала. Коли Іра була головою екіпажу - завжди було все дуже чітко, завжди було дуже професійно, я знала, що там де є Чека, там все буде добре", - згадує волонтерка.

Прощання з парамедикинею у Києві відбудеться у неділю. Служба у Михайлівському соборі буде о 13:00, а далі на Майдані Незалежності, де будуть співати пісень, як заповіла Чека: "Це дуже схоже на Іру, коли вона залишила цей посмертний лист своєму брату. Це для нас як певний заповіт. Для нас це дуже боляче, але війна продовжується і ми повинні вибороти, щоб жодна смерть із наших посестер, побратимів не була даремною".

Замість квітів просять донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику, а одяг – вишиванки або камуфляж.

"Вона була надзвичайно смілива, надзвичайно хоробра, дуже дисциплінована, завжди її треба зупиняти було, казати: не ризикуй, будь ласка. У неї була команда - це була честь служити з Чекою в екіпажі. Мали честь знати одну із кращих наших українок, яка без сумніву буде навічно в пам'яті, я переконана, що ще назвуть вулицю імені Чеки, бо вона надзвичайно видатна українка і для нас всіх честь, що ми її знали, про неї так само будуть написані книжки, поезії, вистави. Вона це заслуговує, вона дуже багато могла б ще зробити, але пам'ять про неї так само багато зробить", - наголосила Корчинська.

У рідному Львові прощання відбудеться в понеділок, 3 червня. Чин похорону в Гарнізонному храмі о 14:00. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.

Що відомо

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух. Їхнє авто підірвалося на міні, Ірина Цибух - Чека загинула одразу, водій вижив, але отримав поранення нижніх кінцівок. Лише за кілька днів, 1 червня, їй мало виповнитись 26 років. 

Ірина Цибух

Фото: faceboоk Ірина Цибух

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Еспресо.Захід опублікувало інтерв'ю, яке вона давала торік у програмі "Війна і волонтери" Христині Парубій.

"Війна перестає бути ідейною, а перетворюється на дуже конкретну з обличчями знаних мені людей", - так тоді сказала Ірина.

Згодом після загибелі брат Ірини - Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.

"Свобода - це найвища цінність. Усі, скоро 25 років минали часто у комплексах і страхах. Але найчастіше цьому шуму не було місця перед моєю свободою. Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться", - писала вона.

Фото: фото з особистого архіву Ірини Цибух

Теги:
військові
Війна з Росією
Харківщина
Військові новини
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