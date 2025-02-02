"Така родина лише одна на Галіндезі": українські полярники показали сім'ю пінгвінів з трьома дитинчатами біля станції "Академік Вернадський"

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Погляньте, яка унікальна пінгвіродина є на нашому острові Галіндез. У ній підростає одразу троє пташенят. Чому це рідкість? Субантарктичні пінгвіни, що гніздують навколо “Вернадського”, здебільшого відкладають 2 яйця. Інколи в кладці може бути 3 яйця, але шанс на виживання усіх малюків дуже низький", - йдеться у повідомленні.

Причина полягає в тому, що батькам важко забезпечити достатнє харчування для трьох дитинчат. Проте, як показує приклад цієї родини, батьки справляються зі своїми обов'язками — їхньому потомству вже близько трьох тижнів.

Біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко зазначив, що на Галіндезі це єдиний випадок з трьома пінгвінятами.

Загалом на острові налічується близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів, а разом із дорослими птахами їхня кількість досягає приблизно 6 тисяч.

Науковці продовжують спостерігати за пінгвінами у рамках досліджень, пов'язаних зі змінами клімату, оскільки міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є яскравим свідченням глобального потепління в Антарктиці.