Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Більшість родин мають вже по двоє малюків.

"Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки", - розповів біолог Світозар Давиденко.

Також українські полярники показали відео, на якому видно, як відбувається процес годування пташенят.

"Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує", - розповіли науковці.

Українські полярники також нагадали, що минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.