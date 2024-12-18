Українські полярники показали новонароджених пінгвінят біля станції "Академік Вернадський"

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці розповіли, що пару первістків пінгвінів вдалося зафільмувати геофізикині 29-ї УАЕ Анні Соіній біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

"Зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", вже близько десятка новонароджених пінгвінят. Більшість – якраз біля згаданої лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Науковці нагадали, що на острові Галіндез переважно перебувають субантарктичні пінгвіни. Наразі там фіксують близько 4 тисяч особин, водночас минулого сезону біологи нарахували рекордні 7 тисяч.