Українські полярники показали новонароджених пінгвінят біля станції "Академік Вернадський"
Науковці показали новонароджених пінгвінят, які з'явилися неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський"
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Науковці розповіли, що пару первістків пінгвінів вдалося зафільмувати геофізикині 29-ї УАЕ Анні Соіній біля лабораторії з дослідження геокосмосу.
"Зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", вже близько десятка новонароджених пінгвінят. Більшість – якраз біля згаданої лабораторії", - йдеться у повідомленні.
Науковці нагадали, що на острові Галіндез переважно перебувають субантарктичні пінгвіни. Наразі там фіксують близько 4 тисяч особин, водночас минулого сезону біологи нарахували рекордні 7 тисяч.
- 12 грудня стало відомо, що неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону.
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