У Ізюмі на Харківщині четверо чоловіків постраждали через підрив вибухонебезпечного предмету
У неділю, 2 лютого, в місті Ізюм Харківської області четверо чоловіків постраждали через підрив вибухонебезпечного предмету
Про це інформує ДСНС України.
"Сьогодні, на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків. Постраждалих госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
В ДСНС зазначили, що усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
- Наприкінці січня на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на мінах.
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