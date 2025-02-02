"Їхні вимоги лишаються незмінними": експерт Гончар про те, чи може Трамп вмовити Саудівську Аравію знизити ціни на нафту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дивлячись, який підхід до саудитів продемонструє уже тепер нова адміністрація Трампа. Їхні вимоги, в принципі, лишаються незмінними з часів ще попередньої каденції Трампа, до речі. Коли він виконував свій знаменитий танок з шаблями разом з саудівськими господарями, які приймали його в 17-му році в Ер-Ріяді. То власне, тоді були позначені потреби королівства, і вони залишаються незмінними. Ну, там адміністрація Байдена як би ігнорувала все це. Головні вимоги, чи побажання саудитів до американської адміністрації були і лишаються незмінними. Це з точки зору, скажімо, укладення договору про спільну оборону, щось на кшталт японо-американської, тобто з реальними, а не паперовими гарантіями", - зауважив він.

Михайло Гончар також вважає, що вимогою саудитів буде надання з боку США найсучаснішого озброєння та співпраця у сфері ядерної енергетики.

"Надання саудитам, отримання найсучаснішої зброї. Ну, так і це було, в принципі, в часи холодної війни. Ну, хіба що Ізраїль отримав трошки раніше, а потім саудити. Ну і, власне, в сфері ядерної енергетики максимально можлива співпраця, але з таким прицілом, що це має бути паливно-ядерний цикл з можливістю збагачення урану, якщо виникне необхідність виготовити атомну зброю з благословення американців для захисту королівства. А вороги королівства нікуди не поділись. Вони поруч: Іран через протоку, хусити - проксі з Ірану поруч. І тому саудити хочуть реальних безпекових гарантій, як це було в часи холодної війни. А тут є питання, звичайно", - вважає він.

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин зауважив, що своєю чергою Трамп також хоче заробити. За його словами він свою умову до саудитів: "Цифра була названа - 600 мільярдів інвестицій в американську економіку. Ну, мається на увазі, я думаю, значною мірою це будуть закупівлі тих озброєнь, які в принципі Сполучені Штати будуть готові надати Саудівській Аравії".

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Він вважає, що або найближчим часом, або вже йдуть відповідні торги.

"Недаремно Трамп позначив, що він буде готовий прибути до Ер-Ріяду замість Лондона. Ну, в принципі, він так робив і минулого президентства. А як розгорнуться події далі? Ну от в понеділок, буде сесія ОПЕК у Відні, яка, зрозуміло, що вимогу Трампа відкине. Вони її не схвалять. Але одна справа - це те, що йде в форматі ОПЕК чи ОПЕК плюс точніше, де є Росія. І зрозуміло, що вони будуть це ігнорувати. Інша справа, власне, те, як поведуть себе саудити. А вони просто тримають паузу", - сказав експерт.

Водночас Михайло Гончар зауважив, що зміни цін на нафту вже відбуваються.

"Тому сценарій в принципі такого, ну, я б не сказав, що це буде круте піке нафтових цін, але ми бачимо, що ціни все ж таки зрушили. Хай на кілька доларів, але напрямок руху зрозумілий. І це, безперечно, не може не викликати стурбованості у Кремлі. Тому, я думаю, що найближчі, ну, не тижні, може, місяці, ми подивимось, куди буде розвертатися ось цей тренд, який позначився", - додав він.