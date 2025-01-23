Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б

Про це Трамп заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - заявив Трамп, додавши, що ОПЕК "повинна була зробити це вже давно".

Він також зазначив, що після зниження цін на нафту вимагатиме, "щоб відсоткові ставки негайно впали" спочатку у США, а потім по всьому світу.