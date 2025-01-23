Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б
Президент США Дональд Трамп заявив, що проситиме знизити ціни на нафту Саудівську Аравію й ОПЕК. На його думку, війна Росії проти України тоді припинилася б
Про це Трамп заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Інтерфакс-Україна.
"Я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - заявив Трамп, додавши, що ОПЕК "повинна була зробити це вже давно".
Він також зазначив, що після зниження цін на нафту вимагатиме, "щоб відсоткові ставки негайно впали" спочатку у США, а потім по всьому світу.
- 22 січня Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
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