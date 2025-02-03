РосЗМІ пишуть про атаку на Волгоград: вибухи лунали біля НПЗ

Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал Baza.

"Жителі Волгограда повідомляють про вибухи й атаку безпілотників на місто. Попередньо, була спроба атакувати місцевий НПЗ, що належить "Лукойлу", - йдеться у дописі.

Зазначається, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання.

Проте канал зазначає, що внаслідок падіння уламків завод не пошкоджено і він продовжує роботу.