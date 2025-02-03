РосЗМІ пишуть про атаку на Волгоград: вибухи лунали біля НПЗ
У ніч проти 3 лютого місцеві жителі Волгограда повідомили про звуки вибухів біля нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу"
Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал Baza.
"Жителі Волгограда повідомляють про вибухи й атаку безпілотників на місто. Попередньо, була спроба атакувати місцевий НПЗ, що належить "Лукойлу", - йдеться у дописі.
Зазначається, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання.
Проте канал зазначає, що внаслідок падіння уламків завод не пошкоджено і він продовжує роботу.
- У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе