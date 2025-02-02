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Головна Світ Близько 160 тис. демонстрантів у Берліні вийшли на акцію проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини"

Близько 160 тис. демонстрантів у Берліні вийшли на акцію проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини"

Катерина Єсікова
2 лютого, 2025 неділя
23:36
Світ протест проти AFD, Німеччина

У неділю, 2 лютого, близько 80 тисяч людей вийшли на вулиці Берліна на демонстрацію проти співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини"

Зміст

Про це повідомляє Die Welt.

За останніми даними поліції, 160 тис. людей взяли участь у протестах у Берліні проти співпраці з AfD. Натомість організатори говорили про 250 тис. учасників. Демонстрація простяглася від Колони Перемоги до партійної штаб-квартири ХДС. 

Демонстранти перед цим зібралися перед Рейхстагом. Лідери СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен, а також генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш також були там. За словами Клінгбайля, він "хотів послати сигнал, що в цій країні є сильний демократичний центр, і що праві екстремісти не повинні мати права голосу в політиці".

Демонстрація проходила під гаслом - "Повстання порядних людей – ми є захистом!"

  • Російський диктатор Володимир Путін назвав "дрібнотою" нинішніх лідерів країн ЄС, які допомагають Україні. Замість них, на його думку, прийде "альтернатива" в особі тих, хто має "власну думку".
Теги:
Новини
політика
Німеччина
акції протестів
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