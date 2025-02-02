Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро

Про це Сергій Жадан написав у Facebook.

"Вийшов зворушливий і теплий концерт. Весь час було відчуття того, що знаєш усіх присутніх. Хоча, звісно, ні – присутніх було надто багато. Просто були всі свої. А зі своїми говорити завжди легко", - написав письменник.

За його словами, концерт відбувся у Харківському метрополітені, на станції з символічною назвою "Перемога".

Довідка. Альбом "Семафори" присвячений українцям, які втратили дім або змушені були переїхати внаслідок російської агресії.

Загалом це 13 історій про людей, позбавлених точки рівноваги, зірваних із місця й змушених будувати нове життя. Ключові образи цієї лірики – пересадки, вокзали, потяги, семафори, причали, порти, обличчя та голоси подорожніх, їхні історії, маршрути, надії, страхи та сподівання.