Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро
Український письменник Сергій Жадан разом із музикантом Юрієм Гуржи презентували альбом "Семафори" у Харківському метрополітені
Про це Сергій Жадан написав у Facebook.
"Вийшов зворушливий і теплий концерт. Весь час було відчуття того, що знаєш усіх присутніх. Хоча, звісно, ні – присутніх було надто багато. Просто були всі свої. А зі своїми говорити завжди легко", - написав письменник.
За його словами, концерт відбувся у Харківському метрополітені, на станції з символічною назвою "Перемога".
Довідка. Альбом "Семафори" присвячений українцям, які втратили дім або змушені були переїхати внаслідок російської агресії.
Загалом це 13 історій про людей, позбавлених точки рівноваги, зірваних із місця й змушених будувати нове життя. Ключові образи цієї лірики – пересадки, вокзали, потяги, семафори, причали, порти, обличчя та голоси подорожніх, їхні історії, маршрути, надії, страхи та сподівання.
- У середині грудні Сергій Жадан разом Юрієм Гуржи анонсували альбом під назвою "Семафори".
- Майже за місяць вийшов кліп "Перевізник" на пісню з нового альбому "Семафори" Сергія Жадана та Юрія Гуржи.
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