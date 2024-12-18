Жадан анонсував новий музичний альбом "Семафори"

Про це Жадан написав у Facebook.

Як повідомляється, альбом був записаний восени. Тексти писав Сергій Жадан, а музикою займався Юрій Гуржи.

Письменник поділився, що їм хотілося "зробити таку дещо старозавітну історію".

"Обрали дещо несподіваний музичний жанр - госпелс, хори, співи, в сучасній обробці. Юра пластичний у плані музики, легко жонглює різними напрямками, ритмами, інструментами - мені це дуже в ньому подобається. У нього досить таки неформатні музичні мізки - з цим цікаво працювати. Але в нас була загальна настанова - виходити з того, що будуть лунати голоси. І ці голоси переплітаються в хорове звучання", - йдеться у дописі.

Жадан наголосив, що в альбомі будуть пісні про людей, які зірвалися зі своїх місць, залишили свої будинки, які "змушені мотатися світом, але завжди пам’ятають зворотну дорогу".

"Центральним є образ провідника, перевізника. Людей, які дають нам надію, які подають руку, які витягують із біди. Також це про дім і про дороги. Дорога - це те, що поєднує. І ще дорога - це можливість повернення. Для мене це важливо - говорити про повернення. Про те, що ми віримо, що повернемось", - наголосив Жадан.

Зазначається, що альбом "Семафори" вийде незабаром на всіх музичних платформах.