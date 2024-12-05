"Жадан і Собаки" випустили кліп на пісню "Дивні люди"
Харківський рок-гурт "Жадан і Собаки" представив кліп пісню "Дивні люди" про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне – про важливість віри
Премʼєра відбулася на YouTube-гурту.
Композиція "Дивні люди" була написана навесні 2024 року, коли частина гурту вже збиралась мобілізуватись до Сил оборони. Пісня увійшла до сьомого студійного альбому "Злий", що є для музикантів "дуже особистою, дорослою і неформатною" роботою.
Кліп зняв наш давній друг гурту, режисер Віктор Придувалов. Зйомки проходили в Києві, а Сергій записав свою частину у Харкові під час короткого візиту на студію.
"“Дивні люди" – це історія про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне – про важливість віри. Віри в те, що ти робиш, що має для тебе сенс, за що ти завжди готовий відповісти", - поділились музиканти.
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