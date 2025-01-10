Сергій Жадан і Юрій Гуржи представили кліп на пісню "Перевізник"

Премʼєра відбулася на YouTube.

10 січня вийшов кліп "Перевізник" на пісню з нового альбому Сергія Жадана і Юрія Гуржи "Семафори". Режисером став Родіон Мос.

Відео знімали на Харківському вокзалі, який на початку російського вторгнення став прихистком для багатьох українців, які змушені були залишити свої оселі через війну. Як зазначають творці відео, вокзал у кліпі — точка перетину усіх шляхів та ліній долі, місце початку нових сюжетів та кульмінації позачасових історій.

"Образ перевізника є центральним для цього альбому. Люди, які дають нам надію, подають руку, витягують із біди, виводять із темряви та формують наші маршрути. Дорога — це те, що нас поєднує. І дорога — це так само можливість повернення", - поділився Сергій Жадан.

Головну роль у кліпі зіграв актор, офіцер ЗСУ, який нині боронить Україну на фронті, Олег Шульга, який знімався у фільмах "Позивний Бандерас" і "Червоний".

"Наша історія — це місток між минулим і майбутнім. Герой споглядає світ, що складається з різноманітних емоцій, де кожна деталь має своє значення. Об’єднавчим елементом стає постійний рух камери вперед, який символізує незворотність часу й перехід у майбутнє. Цей рух лише іноді переривається поглядами героя-провідника, які нагадують про зв’язок з минулим", — зазначив режисер Родіон Мос.

У кліпі також знялися Наталія Цимбал, Варвара Чорна, Михайло Озеров, Анна Часова, Володимир Мельник, Сергій Жадан, Юрій Гуржи, Всеволод Кожемяко, Олексій Озеров, Дмитро Турукін, Святослав Воскобойник і Аріна Ніколенко.



