Партизани розвідали Науково-дослідний випробувальний інститут бронетанкової техніки в Підмосков'ї
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку 38-го Науково-дослідного випробувального інституту бронетанкової техніки в Підмосков'ї, який є єдиною випробувальною організацією міністерства оборони Росії в галузі бронетехніки
Про це повідомляє пресслужба "Атеш".
"Агентів АТЕШ зацікавив цей інститут не просто так. Саме 38-й НДІ є єдиною випробувальною організацією міністерства оборони Росії в галузі бронетехніки", - пояснили у підпіллі.
За словами партизан, НДІ виконує завдання за напрямами розвитку бронетанкових озброєнь та техніки від розробки проєктів тактико-технічних вимог до перспективних зразків, пошуку шляхів підвищення бойових та експлуатаційних властивостей, а також шляхів удосконалення системи танко-технічного забезпечення військ.
Всю зібрану інформацію рух оперативно передав Силам оборони України.
- Російські окупанти використовують санаторій "Здравниця" в Євпаторії як місце дислокації, повідомив партизанський рух "Атеш".
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