Партизани розвідали Науково-дослідний випробувальний інститут бронетанкової техніки в Підмосков'ї

Про це повідомляє пресслужба "Атеш".

"Агентів АТЕШ зацікавив цей інститут не просто так. Саме 38-й НДІ є єдиною випробувальною організацією міністерства оборони Росії в галузі бронетехніки", - пояснили у підпіллі.

За словами партизан, НДІ виконує завдання за напрямами розвитку бронетанкових озброєнь та техніки від розробки проєктів тактико-технічних вимог до перспективних зразків, пошуку шляхів підвищення бойових та експлуатаційних властивостей, а також шляхів удосконалення системи танко-технічного забезпечення військ.

Всю зібрану інформацію рух оперативно передав Силам оборони України.