Окупанти використовують санаторій у Євпаторії в якості місця дислокації, - Атеш
Російські окупанти використовують санаторій "Здравниця" у Євпаторії в якості місця дислокації
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Зазначається, що агент "Атеш" простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати у таємниці.
"Санаторій "Здравниця" у Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей", - зазначили у партизанському русі.
Партизани також повідомили, що на території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, крупнокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
"Периметр об'єкта ретельно охороняється, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання", - додали в партизанському русі.
- Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що у російському Новосибірську в разі невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи.
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