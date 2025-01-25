Окупанти використовують санаторій у Євпаторії в якості місця дислокації, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Зазначається, що агент "Атеш" простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати у таємниці.

"Санаторій "Здравниця" у Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей", - зазначили у партизанському русі.

Партизани також повідомили, що на території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, крупнокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

"Периметр об'єкта ретельно охороняється, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання", - додали в партизанському русі.