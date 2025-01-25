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Окупанти використовують санаторій у Євпаторії в якості місця дислокації, - Атеш

Катерина Ганжа
25 січня, 2025 субота
13:14
Війна з Росією

Російські окупанти використовують санаторій "Здравниця" у Євпаторії в якості місця дислокації

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram. 

Зазначається, що агент "Атеш" простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати у таємниці.

"Санаторій "Здравниця" у Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей", - зазначили у партизанському русі.

Партизани також повідомили, що на території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, крупнокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти. 

Фото: Атеш

Фото: Атеш

"Периметр об'єкта ретельно охороняється, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання", - додали в партизанському русі.

  • Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що у російському Новосибірську в разі невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи.
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Крим
російська армія
окупанти
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