За невиконання норм з набору контрактників у Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Агент "Атеш" із Новосибірського військового комісаріату Кіровського і Жовтневого районів повідомляє, що за невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють на війну. А якщо точніше – у штурмові підрозділи, з яких повернутися живим практично неможливо", - йдеться уповідомленні.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Як зауважують партизани, на цьому ґрунті назріває серйозний конфлікт, "оскільки представники комісаріату не можуть знайти потрібну кількість контрактників, але й помирати за це не готові".