За невиконання норм з набору контрактників у Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи, - Атеш
У російському Новосибірську в разі невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
"Агент "Атеш" із Новосибірського військового комісаріату Кіровського і Жовтневого районів повідомляє, що за невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють на війну. А якщо точніше – у штурмові підрозділи, з яких повернутися живим практично неможливо", - йдеться уповідомленні.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Як зауважують партизани, на цьому ґрунті назріває серйозний конфлікт, "оскільки представники комісаріату не можуть знайти потрібну кількість контрактників, але й помирати за це не готові".
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку фортифікацій, які окупанти зводять на прибережній лінії біля Євпаторії. На пляжах будуються укріплення, бліндажі та окопи.
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